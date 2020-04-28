طرف جديد يدخل على خط شراء ملكية نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي ​نيوكاسل​ يونايتد.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فان رجل الأعمال الأميركي هنري موريس قد تقدم بعرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.

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وأوضحت الصحيفة، أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع المكبايس في حال حصوله على الملكية.

وقال مصدر مقرب من موريس للصحيفة:" لقد درس طريقة تعامل ملاك ليفربول مع الأمور وكيفية نجاحهم وانعاشهم الليفر وجعله فريق من كبار قارة العجوز".

واضاف:" نيوكاسل نادٍ كبير وله تاريخ ضخم، ويملك فرصة كبيرة لمستقبل واعد، والمستثمر يريد أن يأخذ النادي في نفس طريق ليفربول".

يذكر أن ​صندوق الاستثمار السعودي​ والأمير محمد بن سلمان كانا قريبان من الحصول على ملكية نيوكاسل بحسب التقارير مؤخراً.