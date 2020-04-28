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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرف جديد يدخل على خط شراء ملكية نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف انكليزية، عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فان رجل الأعمال الأميركي هنري موريس قد تقدم بعرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.
وأوضحت الصحيفة، أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع المكبايس في حال حصوله على الملكية.
وقال مصدر مقرب من موريس للصحيفة:" لقد درس طريقة تعامل ملاك ليفربول مع الأمور وكيفية نجاحهم وانعاشهم الليفر وجعله فريق من كبار قارة العجوز".
واضاف:" نيوكاسل نادٍ كبير وله تاريخ ضخم، ويملك فرصة كبيرة لمستقبل واعد، والمستثمر يريد أن يأخذ النادي في نفس طريق ليفربول".
يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي والأمير محمد بن سلمان كانا قريبان من الحصول على ملكية نيوكاسل بحسب التقارير مؤخراً.
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