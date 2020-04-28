شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان عن تدريب برشلونة: هذا الامر ليس ضمن خططي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 اكد مدرب منتخب ​هولندا​ لكرة القدم رونالدو كومان ان تدريب نادي ​برشلونة​ الاسباني الموسم المقبل ليس ضمن خططه.

Advertisements وقال الهولندي: "لن أدرب برشلونة الموسم المقبل وهذا الأمر ليس في خططي". ووجه كومان نصيحة لإدارة برشلونة وقال: "عليهم بالنظر للسنوات المقبلة والاستعداد جيدًا لمرحلة ما بعد اعتزال ليونيل ميسي". يذكر أن عقد كومان ينتهي مع هولندا بعد انتهاء بطولة يورو 2020 في تموز المقبل ولكن تأجيل البطولة بسبب فيروس كورونا سيبقي المدرب حتى صيف عام 2021 للمشاركة في المسابقة القارية الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومان عن تدريب برشلونة: هذا الامر ليس ضمن خططي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.