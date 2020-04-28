شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو ينوي التعاقد مع لوفرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​لاتسيو​ يرغب في الحصول على خدمات مدافع نادي ليفربول ​ديان لوفرين​ Dejan Lovren خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ البيانكوشلستي يريد ضم مدافع صاحب خبرة خلال الصيف المقبل خصوصا وأن الفريق سوف يشارك الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن العقبة الوحيدة في وجه لاتسيو، ستكون راتب اللاعب، الذي يتقاضى حاليا 5 مليون يورو في الموسم الجاري، ويرتبط بعقد مع الريدز حتّى عام 2021.

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