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هدف ريال مدريد يقترب من بايرن ميونيخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

اقترب نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني من خطف أحد أهداف ​ريال مدريد​ لتدعيم دفاعاته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل النادي البافاري في صراع قوي مؤخراً مع النادي الملكي لضم مدافع ​لايبزيغ​، دايوت أوباميكانو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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الا ان صحيفة "بيلد" الألمانية، تؤكد أن البايرن اقترب من التوصل لاتفاق مع أوباميكانو، لضمه في الموسم الجديد.

ويعد أوباميكانو (21 عامًا) من أبرز المدافعين في البوندسليغا في ظل مستوياته المتميزة مع لايبزيغ، لينال اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

الصفقة قد تكلف خزائن البايرن مبلغ 60 مليون يورو وهو الأمر الذي قد يعطل الصفقة لأن المسؤولين في البافاري يرونه مبلغًا مبالغًا فيه.

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