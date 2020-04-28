شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركيزيو: بوغبا اخطأ بعدوته الى مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 اكد اللاعب الايطالي كلاوديو ​ماركيزيو​ انه نصح زميله السابق في يوفنتوس الدولي الفرنسي بول ​بوغبا​ بعدم العودة الى مان يونايتد الانكليزي.

Advertisements وقال اللاعب المعتزل: لقد التقيت العام الماضي ببول وقلت له انه اخطأ عندما عاد الى مان يونايتد. واضاف: الامور الان في يوفنتوس تغيرت وخط الوسط فيه تغير واذا عاد بوغبا الى السيدة العجوز فسيكون ذلك رائعا. وانهى ماركيزيو حديثه بالقول: ساري يقوم بعمل جيد في يوفنتوس وقد احببت ايامه في نابولي وفوزه بالدوري الاوروبي مع تشيلسي الانكليزي ولكن لنقل فلسفتك من ناد الى اخر قد تحتاج لبعض الوقت لكن الامور تسير بشكل جيد.

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