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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الويفا يبلغ الدوريات المحلية بالمهلة الأقصى لتقديم خططها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
قرر الويفا منح رابطة الدوري الإنكليزي والدوريات الأوروبية الأخرى مهلة حتى 25 ايار من أجل تقديم خطط لاستئناف موسمها.
وأصدرت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية مبادئ توجيهية لجميع الاتحادات الـ 55 بعد اتفاق الأسبوع الماضي على أن التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل يجب أن يتقرر على أساس “الجدارة الرياضية” هذا الموسم.
التوجيه الصادر عن رئيس اليويفا ألكسندر تشيفيرين والأمين العام لليويفا تيودور ثيودوريديس ينص على ما يلي: "يجب أن تكون الاتحادات الوطنية وروابط الدوريات في وضع يمكنها من إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحلول 25 ايار 2020 بالاستئناف المقرر لمسابقاتها المحلية بما في ذلك تاريخ وشكل المنافسة ذات الصلة".
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