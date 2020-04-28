شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال السعودي ينتظر مصير دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 أفاد موقع الشروق المصري أن الروماني ​رازفان لوشيسكو​ المدير الفني لنادي ​الهلال​ السعودي، خطتين لإعداد فريقه في حال عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار الموقع إلى أن الهلال ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي للعبة، بخصوص موعد استئناف منافسات دوري أبطال آسيا، من أجل إجراء معسكر إعدادي داخلي في الطائف أو أبها حال عودة البطولة في بداية شهر آب المقبل، أما في حال استئنافها في منتصف الشهر ذاته أو نهايته فإن إدارة النادي ستدرس إقامة معسكر خارجي في أحد الدول الأوربية. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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