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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يريد حارس مرمى سبورتنغ لشبونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
اكد نادي ميلان الايطالي نيته في التعاقد مع حارس مرمى نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي لويس مكسيميانو ليكون بديلا للحارس الاول في النادي جيانلويجي دوناروما.
دوناروما ينتهي عقده مع النادي ويبدو ان التجديد له معقد بسبب راتبه المرتفع الذي يصل الى 6 مليون يورو لذا من المتوقع ان يرحل والبحث عن بديل جار.
عقد الحارس مكسيميانو مع النادي البرتغالي ينتهي في 2023 ولديه بند جزائي في عقده يصل الى 45 مليون يورو الا ان ادارة الميلان ستقدم عرضا ب 20 مليون يورو من اجل التعاقد معه.
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