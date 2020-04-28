شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: سيد عبد الحفيظ لم يرد فلوس البرنامج.. ودفع رامز جلال في المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للمبلغ الذي حصل عليه نظير تصوير حلقته في برنامج رامز مجنون رسمي، والتي من المنتظر أن يتم إذاعتها في أحد حلقات البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ لم يقم برد المبلغ كما تردد، لكونه يعلم أن موضوع إذاعة الحلقة أصبح أمر واقع وأن البرنامج هو صاحب الحق في إذاعتها من عدمه وأن قرار رفضه كان لابد من أن يكون قبل التسجيل خاصة أن البرنامج لابد أن يذاع على مدار كل أيام شهر رمضان.

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وقال المصدر :"سيد عبد الحفيظ قام بالتسجيل برفقة ثنائي الأهلي محمد الشناوى وعلي معلول ..وبعد انتهاء المقلب قام مدير الكرة بالأهلي بدفع رامز جلال في المياه، عدم ظهور سيد عبد الحفيظ والشناوى في البرومو لعمل حالة من التشويق إلا أن تسريب بعض الصور من حلقة عبد الحفيظ حال دون ذلك"

وحصل سيد عبد الحفيظ على مبلغ 30 الف دولار أي ما يعادل 500 ألف جنيه مصري نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال في الإمارات وهو الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادي بسبب عدم حصوله على إذن قبل السفر من ناحية، ولكون الأمر لا يليق أن يقوم به ممثل منصب رفيع في النادي الأهلي من ناحية أخرى خاصة أن الضيف دائماً ما يتعرض لمضايقات كبيرة والحصول على مبلغ مالي ليس مبرراً لها، لاسيما أن إدارة الأهلي ترفض بأى شكل من الأشكال أي نوع من الاساءة لها أو لأى مسئول داخل النادي.