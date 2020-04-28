شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. ياسر ريان "الفراخ المحمرة " طبقى المفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أنه حريص علي تناول الإفطار مع معظم أفراد العائلة وختم القرآن والتراويح. وعن أفضل الأكلات التى يفضلها نجم الأهلي السابق، قال ياسر ريان، إنه يفضل وجبة الفراخ المحمرة على الإفطار. Advertisements ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بشهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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