شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يدرس تعيين متحدث رسمى للجنة المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى تعيين متحدث رسمى من أحد أفراد اللجنة للكشف عن قرارات المجلس خلال المرحلة المقبلة .

و من جانبه كشف سامح حمدى انه سيطرح ملعف المتحدث الرسمى على المجلس ، مشيرا إلى أنه الأقرب لتولى مهام المتحدث الرسمى .

تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الأمور المهمة لترتيب أوضاع الاتحاد.

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وقال سامح حمدى إن اجتماع الأربعاء سيشهد مناقشة سيناريوهات عودة النشاط وجداول المسابقات، فى حال صدور قرار من الدولة بإعادته خلال المرحلة المقبلة.

وكشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مؤخرا عن حل جميع لجان الاتحاد، مؤكدا إعادة تشكيلها مرة أخرى.

وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن إعادة تشكيل لجان الاتحاد سيتم مع عودة النشاط المعلق حاليا للحفاظ على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.