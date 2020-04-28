شكرا لقرائتكم فايلر يقرر تغيير النمط التدريبي للاعبي الأهلي تحسبا لاستئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج التدريبات بشكل يومي للاعبين، حيث بدأ فايلر في تغيير النمط التدريبي تحسباً لعودة النشاط الكروي في أي وقت، وذلك بعد أن كان ارسال البرنامج التدريبي اسبوعياً في الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

Advertisements

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).