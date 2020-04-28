شكرا لقرائتكم الكاف يطالب اتحاد الكرة بتحديد مصير الدورى قبل 5 مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية في الموسم الجاري 2019/2020 .

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وطالب الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، في خطابه، بتحديد موقف مسابقتىّ الدوري والكأس هذا الموسم سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفي حالة الرد بنية استكمال البطولات، لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التي سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب الكاف في خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات له، من أجل أن يبدأ هو في تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقي في الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناء على المواعيد التي ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .