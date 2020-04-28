شكرا لقرائتكم على معلول يباشر التدريب المنفرد فى برج العرب قبل العودة لمران الأهلى الجماعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل التونسي علي معلول نجم دفاع النادي الأهلي الانتظام في معسكر مغلق بمفرده في مدينة برج العرب بالإسكندرية، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالي قبل استئناف النشاط الكروي في مصر والعالم بعد انتهاء أزمة كورونا، ومن ثم العودة لتدريبات ناديه الأهلي.

وحاول علي معلول السفر لمسقط رأسه تونس وقضاء فترة التوقف الكروي هناك قبل أن يتراجع عن الأمر بعد علمه بدخوله في حجز صحي لمدة 15 يوم هناك، كما كان سيقضي نفس المدة في الحجر الصحي عند عودته لمصر، ليقرر البقاء في مصر والتواجد في برج العرب خلال تلك الفترة لتوفير المناخ الملائم للاستعداد الفني والبدني.

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وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى في الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.