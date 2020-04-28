شكرا لقرائتكم هاميلتون يشعر بـ"الفراغ" بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس البريطاني بطل العالم ست مرات يوم الثلاثاء، أن توقف موسم سباقات "فورمولا 1" بسبب فيروس كورونا المستجد ترك "فراغا كبيرا" في حياته بانتظار البدء الفعلي للموسم في يوليو المقبل.

وقال هاميلتون (35 عاماً) والذي بدأ مسيرته في سباقات الكارتينغ، على حسابه في "إنستغرام": أفتقد إلى السباقات كل يوم. إنها المرة الأولى منذ سن الثامنة التي لم أبدأ فيها موسما.

وتم إلغاء سباقات أستراليا وموناكو وفرنسا وتأجيل سباقات البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس "كوفيد-19".

Advertisements

وسيقام سباق جائزة النمسا الكبرى المقرر في الخامس من يوليو على حلبة سبيلبرغ بدون جمهور، وهو الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الموسم بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" الأميركي تشايس كاري يوم الاثنين عقب الإعلان عن إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى.

وأضاف هاميلتون: عندما تعيش لشيء تحبه ولم يعد موجودا، فإنه يترك بالتأكيد فراغا كبيرا. ولكن هناك دائما أشياء إيجابية يمكن تعلمها من هذه اللحظات.

وكان السائق البريطاني من القلائل الذين تحدثوا علنا وأعربوا عن أسفهم بشأن قرار مسؤولي "فورمولا 1" محاولة خوض سباق جائزة أستراليا الكبرى في 15 مارس الماضي.

وتابع هاميلتون: لدينا الآن الكثير من الوقت للتفكير في الحياة، في قراراتنا، أهدافنا، الأشخاص المحيطين بنا ومسيراتنا، نرى اليوم سماء أكثر وضوحا في جميع أنحاء العالم، ويتم ذبح عدد أقل من الحيوانات من أجل سعادتنا، ببساطة لأن متطلباتنا أصبحت أقل وكل شخص يبقى في منزله، لا يجب أن نعود مثلما دخلنا إلى هذه المرحلة الصعبة. لنخرج من هذه الفترة بمعرفة أفضل بعالمنا، بتغيير خياراتنا وعاداتنا.