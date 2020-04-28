شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: الجرى قبل الإفطار وقراءة القرآن برنامجى الثابت فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سالم، نجم نادى المقاولون العرب، عن أبرز الطقوس التى يتبعها فى شهر رمضان، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال هداف ذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة، قررت الاستقرار مع أسرتى حالياً فى أسيوط بعد توقف النشاط، وأتبع برنامجا يوميا ثابتا، يتلخص فى الجرى قبل الإفطار بالإضافة إلى تمرين آخر بعد الإفطار.

وعن كواليس شهر رمضان لمحمد سالم قال نجم المقاولون، أقضى أغلب الوقت مع أسرتى وفى قراءة القرآن.

ويقدم محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب أن يجسل 5 أهداف ويصنع هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق.

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وكان المقاولون قد وضع برنامج خاص للاعبين من أجل الحفاظ على لياقتهم واتباع عدة تدريبات منزلية خلال فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف النشاط الرياضى فور عودته.

واعتمد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على التواصل مع اللاعبين عبر الفيديو كونفرانس، فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للاطمئنان على قيام اللاعبين بتدريباتهم المنزلية والحفاظ على لياقتهم، للاستعداد لعودة الدورى فى أى وقت بكامل لياقتهم.

كان المقاولون العرب قد أصدر بياناً قال فيه: فى إطار حرص منظومة نادى المقاولون العرب على التواجد فى الصفوف الأولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعى والتوعوى ومؤازرة كل التوجهات فى الدولة للمساهمة فى التصدى للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادى قرار الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفنى واللاعبين بتنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة فى حصول كل العاملين والموظفين على مستحقاتهم فى هذه الفترة.

ويثمن مجلس إدارة نادى المقاولون، برئاسة المهندس محسن صلاح، المبادرة الطيبة التى أصر عليها المدير الفنى وكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا. على صعيد آخر، يدرس الجهاز الفنى للمقاولون العرب عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن.