شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين حصلوا على لقب هداف الدورى فى ناديين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهديف مهارة خاصة يتمتع بها عدد قليل من اللاعبين المحليين الذين شاركوا مع أنديتهم بالإيجيبشين ليج، لذا فإن المهاجم يكون دائما صاحب الصيت ويبحث عنه كل مدير فنى من أجل تلبية احتياجاته عن طريق تسجيل الأهداف وحسم المباريات.

برع فى هذا مركز المهاجم العديد من نجوم الأهلى والزمالك والأندية الاخرى، وحصل على لقب هداف المسابقة العديد من اللاعبين فى الناديين، إلا أنه لم يظهر كثيرا نجاح أحد المهاجمين فى احتلال صدارة الهدافين عبر التاريخ فى ناديين مختلفين، ونرصد منهم ثلاثة لاعبين فى السطور التالية..



الضطوى

الضطوى

محمد التابعى الشهير بالضطوى، نجح فى الحصول على لقب هداف الدورى أربع مرات، بواقع ثلاث مرات مع المصرى أعوام 48 برصيد 15 هدفا، و49 برصيد 13 هدفا، و50 برصيد 12 هدفا، ومع الأهلى عام 58 برصيد 16 هدفا بمجموع 56 هدفا فى الأربعة مواسم.

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حسام حسن

مهاجم الأهلى والزمالك السابق استطاع تحقيق لقب الهداف "مرتين" موسم 98 مع الأهلى برصيد 15 هدفا، و2001 مع الزمالك برصيد 18 هدفا بمجموع 33 هدفا فى الموسمين.

حسام باولو

نجح حسام باولو، مهاجم طلائع الجيش الحالى، فى تحقيق لقب هداف مسابقة الدوري العام موسم 2014 / 2015 مع الداخلية برصيد 21 هدفا، ثم أعاد نفس السيناريو عقب انتقاله فى الموسم الذى يليه مع سموحه برصيد 17 هدفا.