شكرا لقرائتكم خبر عن "ابني لن يلعب للأهلي".. أحمد عيد يستعيد الذكريات بتصريح لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادى الزمالك السابق، ذكرياته مع الساحرة المستديرة قبل الاعتزال، بتصريح لوالده عيد عبد الملك لاعب القلعة البيضاء السابق، والذى أكد أن نجله لن يلعب للنادى الأهلي.

ونشر أحمد عيد، عبر حسابه الشخصى بإنستجرام، صورة من تصريح قديم لوالده قال فيه، "ابنى لن يلعب للأهلى وسيعود للزمالك ولو ببلاش".

ويعد أحمد عيد عبدالملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006

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احمد عيد

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.