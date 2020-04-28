شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغير برنامج تدريب الأهلى تحسباً لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، وبدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان يرسل البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبى الأهلى من الإفراط فى تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه فى حال زيادة وزن أى لاعب سيتم فرض عقوبات كبيرة عليه، كما أكد فايلر ومعاونوه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبى اليومى الموضوع للاعبين لأدائه فى المنزل خلال فترة التوقف.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).