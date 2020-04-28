شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يواصل التدريب منفردا فى برج العرب قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل التونسى على معلول، نجم دفاع النادى الأهلى، الانتظام فى معسكر مغلق بمفرده فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لخوض تدريبات قوية والاستعداد بشكل مثالى قبل استئناف النشاط الكروى فى مصر والعالم بعد انتهاء أزمة كورونا، ومن ثم العودة لتدريبات ناديه الأهلي.

وحاول على معلول السفر لمسقط رأسه تونس وقضاء فترة التوقف الكروى، هناك قبل أن يتراجع عن الأمر بعد علمه بدخوله فى حجز صحى لمدة 15 يوما هناك، كما كان سيقضى نفس المدة فى الحجر الصحى عند عودته لمصر، ليقرر البقاء فى مصر والتواجد فى برج العرب خلال تلك الفترة لتوفير المناخ الملائم للاستعداد الفنى والبدني.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى فى الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016، وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى، وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.

Advertisements

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الرع.