طقوس بطل الأثقال محمد إيهاب فى رمضان: أكل السمك والتجمع الأسرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال وصاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة، عن طقوسه فى شهر رمضان المبارك. وقال محمد إيهاب إنه دائما يستغل شهر رمضان فى قضائه مع العائلة والتجمع الأسرى والتدريب فى المنزل ومساعدة والدته.
وأشار محمد إيهاب إلى أنه يحب كثيرا تناول الأسماك بجميع أنواعها على مائدة إفطار رمضان.
ويستغل محمد إيهاب وقت الحظر وتعليق النشاط فى ممارسة عدد من الأنشطة، خاصة فى التدريبات بصحبة شقيقه فى المنزل.
وأكد إيهاب أنه يحرص على الظهور لايف عبر إنستجرام للرد على أسئلة المهتمين بلعبة الأثقال خاصة فى مجال التدريب.
وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف مايو المقبل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
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