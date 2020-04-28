شكرا لقرائتكم خبر عن اسلام جابر يستعيد ذكرياته مع سوبر الزمالك الأفريقي بصورة مرسومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد إسلام جابر، لاعب نادى الزمالك، ذكرياته مع تتويج القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقى بصورة مرسومة مع الكأس الذهبية عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "ذكريات".

وتوج الزمالك فى فبراير الماضى بكأس السوبر الأفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى بثلاثية مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريق الأبيض بطل الكونفدرالية والفريق التونسى بطل دورى الأبطال، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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اسلام جابر

احتفل إسلام جابر، لاعب الزمالك، بزفافه فى فترة التوقف الحالية التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا والتى استغلها اللاعب فى الاحتفال بزفافه وسط عدد من أسرته وأصدقائه الذين حرصوا على تقديم التهنئة له.

وحرص لاعبو الزمالك على تقديم التهنئة لإسلام جابر عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وتبادلوا التهانى مع اللاعب بتلك المناسبة فى ظل عدم حضور معظمهم نظرا لتجنب التجمعات تنفيذا لتعليمات تجنب انتشار فيروس كورونا.

وضمن إسلام جابر استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 7 مباريات وجاء مجموع الدقائق التى شارك فيهم خلالهم ما يقرب من 257 دقيقة وصنع هدفًا وحيدًا، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض، حيث كان ينوى منح إسلام جابر إلى جانب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، فرص المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض المحلية بصورة منتظمة فى التشكيل الأساسى للفريق إلا إن توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حال دون ذلك، لذا سيحصل الثنائى على فرصتهما عند عودة النشاط الرياضى.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين حيث طلب من كل لاعب، إجراء حصة جرى يومية وتدريبات متنوعة، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.