شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يجسدون سيناريو "القط والفار" بين الأهلى والزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى وقف النشاط الكروى فى مصر، إلا أن صراع الصفقات بين الأهلى والزمالك لم يتوقف، ويطل برأسه على سطح الأحداث الكروية داخل الشارع الرياضى المصرى، ومع اقتراب انتقالات الصيف بدأ الحديث عن صراع - قد يكون ساريا حتى الآن- خصوصاً أن الموسم الحالى لم ينته بعد.

وظهرت ملامح التنافس بين الأهلى والزمالك على 3 لاعبين من الدورى المصرى، للحصول على خدماتهم قبل الموسم الجديد، ومنهم حسام حسن مهاجم نادى سموحة.

لمزيد من التفاصيل عن اللاعبين الثلاثة الذين يرغب الأهلى والزمالك التعاقد معهم .. اضغط هنا

وهناك أكثر من صفقة حاول مسئولو الأهلى والزمالك حسمها مبكرا ولكن المفاوضات تعثرت بسبب اشتراطات أندية اللاعبين المطلوبين أو إغلاق الباب للتفاوض حول اللاعبين المطلوب التعاقد ومعهم.

ويرفض مسئولو الأهلى التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم فى الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه فى حال ضم مهاجم أجنبى لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن هناك قائمة من اللاعبين الذين يرصدهم النادى منذ فترة لتدعيم صفوف الفريق ونسير فى كل الاتجاهات حتى نتمكن من الوصول الى أفضل الصفقات التى تفيد الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النادى يعمل حالياً على أساس أنه يستعد للموسم الحالى كما لو كان الموسم مستمر.

فيما وضع مسؤولو الزمالك بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.

واشترطت إدارة الزمالك أن أى لاعب سيتم اختياره وسيقوم بالزج باسم الأهلى فى الصفقة للمزايدة فى القيمة المالية سيتم استبعاده من ترشيحات الانضمام للفريق الأبيض بصورة فورية، كما يأتى ثالث الشروط البيضاء مرتبط بمعدل الأعمار حيث يميل النادى الأبيض لضم المواهب من صغار السن وكذلك أيضًا يكون لديهم خبرات باللعب للمنتخبات الوطنية فى المراحل السنية المختلفة.

ويحرص كارتيرون، على دراسة جميع الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر، أن يحسم كارتيرون، قائمة الأبيض الحالية حتى يرشح لاعبًا جديدًا على أقصى تقدير لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة حتى اللحظة الجارية هو تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد.