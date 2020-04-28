شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. الابتعاد عن السكريات والدهون لتجنب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شيحة، أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب، الأطعمة التى تسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ خاصة فى شهر رمضان، سواء بالنسبة للرياضيين أو غير الرياضيين، مشدداً على ضرورة الابتعاد عنها أو التقليل منها.

ونصح محمد شيحة بالابتعاد عن السكريات والدهون، مؤكداً أنهما أهم أسباب زيادة الوزن خاصة فى حال الأفراط فى تناولها سواء فى وجبة الإفطار أو السحور، وتعد ممارسة الرياضة فى شهر رمضان أمر ضرورى على أن يكون ممارسته بعد ساعتين من تناول الإفطار، وذلك لتسهيل عملية الهضم والحرق ولمنع حدوث تكاسل فى عمل الجهاز الهضمى وعضلة القلب.

وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام أن تكون على مشروب ساحن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة الكورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول المشروبات الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام.

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ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كلة فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر الواتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.