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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار سامى لاعبة اليد: هوايتى الغناء ونفسى أكون زى شريهان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار سامى لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الغناء وبغنى فعلا فى دار الأوبرا.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مكرونة و بانيه.
ميار سامى
من نجمك المفضل؟
خالد النبوى.من مطربك المفضل؟
فضل شاكر .لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
مغنيه .
لا لا بستخدم التجاهل.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها ؟
شريهان.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال طبعا.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
رياضى أكيد هيكون أفضل .
ميار سامى
ميار سامى
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