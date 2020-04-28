شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار سامى لاعبة اليد: هوايتى الغناء ونفسى أكون زى شريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار سامى لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران، وتعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الغناء وبغنى فعلا فى دار الأوبرا.

مكرونة و بانيه.



ميار سامى

خالد النبوى.

فضل شاكر .

مغنيه .

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لا لا بستخدم التجاهل.

شريهان.

الكاجوال طبعا.

رياضى أكيد هيكون أفضل .



ميار سامى