أول تعليق من رئيس كاف عن ترشحه لولاية ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح لولاية ثانية للاتحاد، مشيراً إلى أن كل تركيزه منصب على إدارة أزمة فيروس كورونا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن أحمد قرر خوض سباق انتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة التى من المقرر أن تنطلق فى 2021.

وكتب رئيس كاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم، رأيت العديد من التقارير التي تؤكد نيتي في الترشح لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الأفريقي".

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وأضاف: "كل تركيزي الآن منصب على إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأتم أحمد: "عندما أتخذ قراري، سأعلمكم بذلك".

يذكر أن أحمد أحمد يترأس رئاسة "كاف" منذ عام 2017 بعد الفوز في الانتخابات والتي كانت على حساب الكاميروني عيسي حياتو.