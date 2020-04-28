عبدالغني يقدم نصيحة لمروان وشيكابالا للرحيل والاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك يجب أن يتخذ الوقت المناسب للاعتزال.

وأكمل عبدالغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TEN": "وقت ما الكلام يبدأ عن اعتزال شيكابالا، يجب وقتها أن يكون قد اتخذ قراره كي لا يجلس احتياطيا ويشعر كأنه غير مرغوب"، مضيفا: "أبطل ومستواي في القمة أفضل من إني أبطل والناس بتقولي أمشي".

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وعن مروان محسن، تعجب "البلدوزر" من قرار النادي الأهلي بالتجديد للاعب، قائلاً: "مروان واضح إن نجمه مش راكب مع الأهلي، الأفضل لمروان محسن إنه يغير العتبة، بيصاب كتير، مبيلعبش بصفة أساسية، أهدافه قليلة".

كما تحدث عبدالغني عن أسباب خروج مصر المبكر من كأس العالم روسيا 2018، موضحا أنه راجع أرقام اللاعبين ووجد أن هناك لاعبون لا يصلحون للعب في المونديال.

وأضاف: "كوبركان ناجح إلى أن وصل لكأس العالم، في كأس العالم فشل، ممكن يكون فشل لأنه اشتغل بالعاطفة وليس بالأرقام".