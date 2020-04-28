لأول مرة من يناير.. كين يعود لتدريبات توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تواجد هاري كين لاعب توتنهام في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في شهر يناير الماضي وأبعدته عن الملاعب.

وبدأت أندية الدوري الإنجليزي في العودة لاستنئاف التدريبات بعد غلق استمر لأكثر من شهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان آرسنال أول نادٍ يعود لاستئناف تدريباته أمس الاثنين، وسارت عدة أندية على نهج الجانرز وفتحت مقر تدريباتها اليوم مثل، توتنهام، وست هام وبرايتون.

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وتمت الموافقة على العودة إلى التدريبات بشرط احترام اجراءات التباعد الاجتماعي والمحافظة على بروتوكول هيئة الصحة العامة.

وشهدت تدريبات توتنهام عودة الإنجليزي هاري كين بعد غياب استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ.

واستفاد هاري كين من فترة تعليق المباريات بعدما غاب عن فريقه في 8 مباريات ببطولة الدوري قبل عودته للتدريبات مجددا.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.