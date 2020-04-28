أسطورة ليفربول عن انتقال ماني للريال: قيل عن صلاح.. هذا يحدث دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيل طومبسون أسطورة ليفربول السابق إن ما يقال عن السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز بشأن انتقاله إلى ريال مدريد أمر يحدث دائما وسبق وقيل عن زميله المصري محمد صلاح.

وارتبط ماني بالرحيل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وسط اهتمام من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني.

وخلال مقابلة مع صحيفة "Teamtalk" قال طومسبون: "حدث نفس الشئ مع صلاح خلال الموسم الماضي، ارتبط بالانتقال لبرشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس."

وأضاف: "بالنسبة لماني أعتقد أن الأمر هو نفسه، هذه الأشياء تحدث دائمًا."

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وتابع: "ماني لفت الانتباه إليه هذا الموسم بسبب الطريقة التي يلعب بها، لقد كان من أفضل لاعبينا العام الماضي وجلب شيئًا رائعًا."

وواصل: "إذا سألتني من الأكثر سعادة في ليفربول سأقول ماني وأعتقد أنه سعيد بتواجده معنا".

ويرى طومبسون أن ليفربول عليه السعي لإنهاء صفقة انتقال تيمو فيرنر لاعب لايبزيج إلى آنفيلد، لافتًا إلى أنه سيزيد التحدي في الخط الهجومي للريدز".

وأشار لاعب ليفربول السابق: "أعتقد أن انضمام فيرنر سيزيد التحدي مع الثلاثي الهجومي."

وأكمل: "لدينا ديفوك أوريجي لكنه تأثيره لا يتعدى 15 أو 20 دقيقة وهذا لا يكفي، انظر إلى مانشستر سيتي لديهم لاعبين من الدرجة الأولى في كل مركز وهذا ما يحتاجه ليفربول وأعتقد أن فيرنر سيساعد الريدز على ذلك".