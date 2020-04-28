لا بطل و22 فريقا.. الكالتشيو يضع خطة "بديلة" لإنهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بالرغم من استقرار الأوضاع في إيطاليا إلى حد كبير بعد معاناة استمرت لأكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الدولة على الخضوع في الحجر الصحي، إلا أن هناك مخاوف من عدم إمكانية استكمال الموسم الحالي بالدوري.

وتفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، وأثر على كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والرياضية.

وكان الاتحاد الايطالي قد قرر تعليق المباريات المحلية لأجل غير مسمى، ومع تحسن الأوضاع تم الاستقرار على عودة التدريبات الفردية في الثامن من مايو المقبل.

تقول صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "بالرغم من تحسن الأوضاع إلا أن المخاوف مازالت موجودة وبناء عليه وضع الاتحاد الايطالي خطة بديلة لإنهاء موسم 2019/2020".

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تقول الصحيفة الايطالية إن الخطة تضمنت كيفية حسم بطل الموسم، والأندية الهابطة والمتأهلة من وإلى الكالتشيو.

وأضافت "لا جازيتا" أنه من المرجح ألا يتم تعيين بطل للموسم، خاصة بعدما أعلن يوفنتوس رفضه التتويج باللقب -باعتباره متصدر الجدول- في حالة عدم استئناف الموسم تحنبا للصراع مع لاتسيو الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بيانكونيري.

وواصلت الصحيفة شرح الخطة البديلة قائلة إن الأزمة ستكمن في حسم الهبوط والصعود من وإلى الكالتشيو، خاصة بعدما حذر بينفينتو باتخاذ اجراءات قانونية إذا لم يتم ترقيته للسيريا آ.

وبناء عليه، أوضحت الصحيفة أن هناك خيار مقترح بتوسيع الدوري إلى 22 فريقا، أو هبوط فريقين وتأهل اثنين فقط بدلا من ثلاثة.