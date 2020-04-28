محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت أسرة الأيرلندي مايكل روبنسون وفاة لاعب ليفربول الأسبق صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وكتبت أسرة روبنسون رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "بكل أسى نعلمكم بوفاة مايكل، ترك فراغ كبير وذكريات لا حصر لها مليئة بالحب".
وأضاف: "ممتنين لك إلى الأبد، لن تسير وحدك أبدا.. شكرا لك".
بدأ روبنسون مسيرته في بريستون نورث إند، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي، تلاه برايتون ومنه انضم إلى ليفربول مطلع موسم 83/84.
سجل روبنسون 13 هدفا في 52 مباراة لليفربول بعد انضمامه من برايتون وهوف ألبيون في أغسطس 1983.
كان جزءًا من جيل ليفربول الذي فاز بثلاثية دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإنجليزي قبل أن يغادر إلى كوينز بارك رينجرز في ديسمبر 1984.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب ليفربول السابق بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.