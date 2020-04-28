وفاة لاعب ليفربول السابق بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت أسرة الأيرلندي مايكل روبنسون وفاة لاعب ليفربول الأسبق صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت أسرة روبنسون رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "بكل أسى نعلمكم بوفاة مايكل، ترك فراغ كبير وذكريات لا حصر لها مليئة بالحب".

وأضاف: "ممتنين لك إلى الأبد، لن تسير وحدك أبدا.. شكرا لك".

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بدأ روبنسون مسيرته في بريستون نورث إند، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي، تلاه برايتون ومنه انضم إلى ليفربول مطلع موسم 83/84.

سجل روبنسون 13 هدفا في 52 مباراة لليفربول بعد انضمامه من برايتون وهوف ألبيون في أغسطس 1983.

كان جزءًا من جيل ليفربول الذي فاز بثلاثية دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإنجليزي قبل أن يغادر إلى كوينز بارك رينجرز في ديسمبر 1984.