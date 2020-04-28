مصدر لمصراوي: الصفاقسي يرغب في ضم حسين السيد.. واللاعب يفضَل الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر مقرب من حسين السيد ظهير أيسر الأهلي والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي حتى نهاية الموسم الحالي، عن رغبة اللاعب في عدم الاستمرار بالدوري التونسي فور انتهاء إعارته.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "حسين السيد يتمني أولاً العودة للأهلي في الموسم المقبل لكن حتى الآن لم يفاتحه أي شخص في هذا الأمر وينتظر معرفة مصيره بعد انتهاء الإعارة".

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وأضاف: "اللاعب يفضَل الاحتراف من جديد في الدوري السعودي في حالة قرر الأهلي إعارته أو حتي بيعه نهائيا، بعد أن خاض تجربة ناجحة للغاية بين صفوف نادي الاتفاق السعودي وقدم فيها مردود جيد وقوي".

وأتم: "الصفاقسي أبلغ حسين برغبته في شراؤه نهائيا من الأهلي، وفتحي الجبالي المدير الفني للفريق التونسي مقتنع تماما به وتربطهما علاقة جيدة للغاية، لكن ظهير الأهلي لا يُريد الإستمرار، خاصة وأنه يري إنه لن يحصل علي مقابل مادي جيد".

جدير بالذكر أن هناك تقارير تونسية، كانت أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي وافقت على بيع حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي التونسي بشكل نهائي.