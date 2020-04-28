التايكوندو يوقف مدرب منتخب مصر لهذا السبب

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم على إيقاف المدرب أحمد خضر المدير الفني لمنتخب مصر للبومزا وإحالته للتحقيق .

و جاء قرار مجلس الإدارة بإيقاف المدرب بعد الخلاف الذي نشب بينهما بسبب بطولة البومزا اون لاين والتي رفض المدرب دمج البطولة التي دعا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البطولة التي نظمها الاتحاد وإصراره على العمل منفردا خارج مظلة الاتحاد .

وعلمت الوفد أن الاتحاد لم يكن لديه مانع من تنظيم خضر للبطولة إلا أن إحالته للتحقيق وإيقافه جاءت بعدما رفض وضع العلامات الخاصة برعاة الاتحاد مع شعار البطولة خاصة وأنهم لم يقدموا شيئا لرعاية البطولة .

بينهما بسبب بطولة البومزا اون لاين والتي رفض المدرب دمج البطولة التي دعا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البطولة التي نظمها الاتحاد وإصراره على العمل منفردا خارج مظلة الاتحاد .وعلمت الوفد أن الاتحاد لم يكن لديه مانع من تنظيم خضر للبطولة إلا أن إحالته للتحقيق وإيقافه جاءت بعدما رفض وضع العلامات الخاصة برعاة الاتحاد مع شعار البطولة خاصة وأنهم لم يقدموا شيئا لرعاية البطولة .

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