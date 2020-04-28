مدرب أسوان : لم نتقاضى أموالًا منذ شهرين.. والنادي لن يستطع تحمل نفقات السفر في حال عودة الدوري

أكد مجدي عبدالعاطي مدرب فريق أسوان، أن الجهاز الفني واللاعبين بالنادي لم يتقاضوا أجورهم المالية منذ شهرين، مشيرًا أن النادي يمر

بأزمة مالية حادة.

وأضاف عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية، أن نادي أسوان لن يستطع تحمل تكاليف السفر

والإقامة في حالة استئناف منافسات الدوري العام، قائلًا : "علمنا أن الدوري سيلعب في مدينة أو مدينتين وهذا سيزيد معاناة نادي أسوان لعدم قدرته على توفير نفقات السفر والإقامة".