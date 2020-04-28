أكد مجدي عبدالعاطي مدرب فريق أسوان، أن الجهاز الفني واللاعبين بالنادي لم يتقاضوا أجورهم المالية منذ شهرين، مشيرًا أن النادي يمربأزمة مالية حادة.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات تليفزيونية، أن نادي أسوان لن يستطع تحمل تكاليف السفروالإقامة في حالة استئناف منافسات الدوري العام، قائلًا : "علمنا أن الدوري سيلعب في مدينة أو مدينتين وهذا سيزيد معاناة نادي أسوان لعدم قدرته على توفير نفقات السفر والإقامة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أسوان : لم نتقاضى أموالًا منذ شهرين.. والنادي لن يستطع تحمل نفقات السفر في حال عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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