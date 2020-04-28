الاتحاد السعودي للتايكوندو يعلن أسماء المتأهلين لنهائي بطولة ألبومزا أون لاين

أعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو اليوم عن أسماء اللاعبين الثمانية المتأهلين لنهائي بطولة المملكة الافتراضية للتايكوندو "بومزا" . وتشهد البطولة منافسة قوية حيث تأهل للنهائي كل من عبدالله محمد آل راشد بعد حصوله على 6,8 نقطة ، وأحمد عبدالعظيم ال خليفة وتأهل بحصوله على 6,26 نقطة ، و علي شوقي السنان ب 6,06 نقطة و أحمد علاء آل زاهر ب 6,03 نقطة ، و محمد ظافر الشهري ب 5,83 نقطة ، و جريشو ايمانويل ب 6,13 ، و أحمد الشيخي ب 6,23 ، و الحسين أبو صعيب ب 6.33 نقطة .

وتواصل البطولة فعالياتها تحت إشراف الاتحاد السعودي للتايكوندو. على 6,8 نقطة ، وأحمد عبدالعظيم ال خليفة وتأهل بحصوله على 6,26 نقطة ، و علي شوقي السنان ب 6,06 نقطة و أحمد علاء آل زاهر ب 6,03 نقطة ، و محمد ظافر الشهري ب 5,83 نقطة ، و جريشو ايمانويل ب 6,13 ، و أحمد الشيخي ب 6,23 ، و الحسين أبو صعيب ب 6.33 نقطة .وتواصل البطولة فعالياتها تحت إشراف الاتحاد السعودي للتايكوندو.

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