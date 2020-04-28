أكد وكيل أعمال اللاعب فيدريكو برناردسكي نجم يوفنتوس الإيطالي، أن نادي برشلونة الإسباني تواصل معه بشأن التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.
وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتوالإيطالية، أن محادثات تمت مع نادي برشلونة بشأن التوصل لاتفاق يقتضي بالحصول على خدمات اللاعب، لكنه أكد أن برناردسكي لا يرغب في مغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة.
وأضاف بيبي بوزو وكيل اللاعب أن برناردسكي أبدى انزعاجه بشأن الأنباء التي أثيرت حول رحيله عن يوفنتوس في الصيف المقبل.
وكانت تقارير صحفية انتشرت في الفترة الأخيرة تفيد بأن برناردسكي اقترب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أعمال برناردسكي يكشف حقيقة انتقال اللاعب إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.