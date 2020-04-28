وكيل أعمال برناردسكي يكشف حقيقة انتقال اللاعب إلى برشلونة

أكد وكيل أعمال اللاعب فيدريكو برناردسكي نجم يوفنتوس الإيطالي، أن نادي برشلونة الإسباني تواصل معه بشأن التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو

الإيطالية، أن محادثات تمت مع نادي برشلونة بشأن التوصل لاتفاق يقتضي بالحصول على خدمات اللاعب، لكنه أكد أن برناردسكي لا يرغب في مغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة.

وأضاف بيبي بوزو وكيل اللاعب أن برناردسكي أبدى انزعاجه بشأن الأنباء التي أثيرت حول رحيله عن يوفنتوس في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية انتشرت في الفترة الأخيرة تفيد بأن برناردسكي اقترب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.