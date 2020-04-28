وزارة الرياضة تبحث إعادة بعض أنشطة الألعاب الفردية بعد رمضان

تتجه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي إلى استعادة بعض الأنشطة الرياضية لبعض الالعاب الفردية التي تم إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وعلمت الوفد ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى اتصالات برؤساء بعض

اتحادات الألعاب الفردية مثل تنس الطاولة والتجديف والعاب القوى والجمباز والتنس الأرضي لوضع تصورات لعودة النشاط خاصة وأن هذه الألعاب لا يوجد بها احكاك مباشر بين اللاعبين وهو ما يجعلها مؤهلة لاستعادة النشاط في وجود إجراءات احترازية .وكانت بعض الاتحادات الدولية لألعاب فردية مثل التنس الأرضي قد رحبت بعودة النشاط وسط إجراءات حماية مشددة مثل عدم تواجد الجماهير وعدم السماح بالتواجد داخل الملعب سوى لثلاثة أفراد هم الحكم واللاعبين فقط ولاقى المقترح ترحيبا من الوسط الرياضي خاصة بعد التوجه العالمي بضرورة التعايش مع الوضع مع التأكيد على زيادة الإجراءات الاحترازية .