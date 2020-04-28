وفاة روبنسون نجم ليفربول السابق

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، وفاة لاعبه السابق مايكل روبنسون عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع المرض.
وتألق روبنسون مع ليفربول في مطلع الثمانينيات من القرن الماضيوساهم مع الفريق في التتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا والبريميرليج موسم 1984.
وشارك روبنسون مع المنتخب الإيرلندي في 24 مباراة دولية.
ونعى نادي ليفربول لاعبه السابق عبر منصته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا "نشعر بالحزن الشديد لوفاة اللاعب السابق مايكل روبنسون ، البالغ من العمر 61 عامًا. أفكار الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع عائلة مايكل وأصدقائه في هذا الوقت الحزين".
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