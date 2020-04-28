مدرب جنوب إفريقيا : محمد صلاح سيكون فارقا مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو

تحدث ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا، عن احتمالية انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى كتيبة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال نوتواني في تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح في حال انضمامه لكتيبة الفراعنة المشاكة في أولمبياد طوكيو

سيكون دعمًا كبيرًا للمنتخب المصري، وستؤثر إيجابيًا على معنويات اللاعبين.

وأضاف مدرب منتخب جنوب إفريقيا، أن محمد صلاح لاعب من طراز عالمي وسيصنع الفارق مع المنتخب المصري، مشيرًا أن الفراعنة قادرين على تحقيق

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الانتصارات بسرعة كبيرة بوجود نجم ليفربول.

كما أشاد نوتواني برمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي قائلًا " لاعب مؤثر بشكل كبير مع الفراعنة ويمتلك امكانيات كبيرة وساهم في تتويج مصر باللقب الإفريقي".

وتأهلت منتخبات مصر وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ممثلين عن قارة إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو، وتنص اللوائح على استقدام 3 لاعبين لكل منتخب فوق السن.