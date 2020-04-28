الحاج ضيوف يوجه نصيحة خاصة إلى محمد صلاح وماني

وجه الحاج ضيوف أسطور الكرة السنغالية، نصيحة إلى الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن مستقبلهما مع الريدز في الفترة المقبلة.
وطالب ضيوف في تصريحات تليفزيونية،الثنائي صلاح وماني بالبقاء مع ليفربول في الفترة المقبلة لأنهما يقدمان مستويات رائعة ويحققان الألقاب وهذه الأمور غير مضمونة في حال رحيلهما عن الريدز.
وأشاد لاعب منتخب السنغال السابق، بمواطنه ساديو ماني مؤكدًا أنه أصبح أهم سفراء السنغال والقارة الإفريقية في الوقت الحالي، كما أثنى على الدولي المصري محمد صلاح مشيرًا أحد أفضل لاعبي الكرة في العالم حاليًا.
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