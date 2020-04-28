الشطرنج ينظم بطولة رمضان المفتوحة أون لاين

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي عن تنظيم مسابقات رمضان المفتوحة للشطرنج الخاطف البليتز ، 3 دقائق + 0 ثانية اون لاين .

وياتي تنظيم البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة البليتز الأولى للرجال و حرصا من الاتحاد على مشاركة جميع الفئات من اللاعبين واللاعبات في الأنشطة اون لاين خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار فيروس 0 ثانية اون لاين .وياتي تنظيم البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة البليتز الأولى للرجال و حرصا من الاتحاد على مشاركة جميع الفئات من اللاعبين واللاعبات في الأنشطة اون لاين خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا

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