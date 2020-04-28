رياضة | الزمالك يقنع "عواد" بالإعارة بعد قرار باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقنع "عواد" بالإعارة بعد قرار باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين جهاز كرة القدم في الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل تحديد اسم الحارس الذى سيرحل عن قائمة الفريق في الموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية أن الفرنسي كارتيرون فتح الباب أمام إمكانية رحيل محمد عواد في الموسم الجديد وذلك لتجنب حدوث أزمات على دكة البدلاء في الوقت الذي تمسك خلاله المدير الفني الفرنسي باستمرار محمود جنش بالإضافة إلى محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة الزمالك تحاول إقناع محمد عواد بخطوة الرحيل على سبيل الإعارة من أجل الحصول على أكبر نسبة من المشاركة في المباريات.