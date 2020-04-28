رياضة | 10 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 10 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتخلص من ١٠ لاعبين من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت "ماركا" الإسبانية أنه رغم الأوضاع الغريبة حالياً مع تفشي أزمة فيروس كورونا، فإن إدارة النادي "الملكي"، تتوقع صيفاً حافلاً بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، ويحتاجون لفرصة المشاركة بالمباريات في أندية أخرى.

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وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن عدداً من اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، وأخرين يتطلعون لتجربتهم الأولى في الملاعب الأوروبية، مثل البرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم الحالي 2019-2020، شهد تجارب متباينة للاعبي الريال المعارين، حيث حالف النجاح الكبير كلا من المغربي أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند الألماني وسيرجيو ريجليون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديغارد في ريال سوسيداد الإسباني فيما فشل الأوكراني أندري لونين مع ليجانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع كل من خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز مع بلد الوليد أيضاً.

وكشفت ماركا عن قرار من جانب إدارة النادي بإعادة التفكير في طريقة إدارة صفقات إعارة اللاعبين، وإنشاء قسم خاص بهم داخل الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بتلك الصفقات.