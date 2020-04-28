رياضة | بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت تقارير صحفية عن مصدر داخل جهاز كرة القدم في براميدز كشف فيه عن مصير نجم الفريق البوركيني إيريك تراوري من الرحيل عقب نهاية الموسم وذلك في ظل وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية نقلاً عن المصدر أن تراورى غير معروض للبيع من جانب براميدز وأنهم يرفضون رحيله باعتباره من العناصر المهمة والأساسية وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأوضح المصدر في تقارير صحفية أن هدفهم هو بناء فريق قوي بعد التعاقد مع عدد من أصحاب الخبرة في الفترة الماضية وأن هناك تمسك من الجهاز الفني للفريق باستمرار النجم البوركيني.

وذكر المصدر في تقارير صحفية أن ايريك تراوري يعتبر من العناصر المميزة في صفوف براميدز وأنه يتمتع بالقدرة على المشاركة في العديد من المراكز داخل الملعب.