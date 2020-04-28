رياضة | مانشستر يونايتد يرفض رحيل ماتيتش إلى ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرفض رحيل ماتيتش إلى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باستمرار نجمه نيمانيا ماتيتش خلال الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي وعدم الرحيل إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع تفعيل إدارة النادي خيار التمديد للاعب حتى نهاية موسم 2021

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن انتقال ماتيتش إلى ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بات في منتهى الصعوبة لقناعة سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بإمكانيات اللاعب وقدرته على العطاء في وسط الملعب.

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وقال الموقع: "إدارة ميلان حاولت التعاقد مع ماتيتش في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الجاري لكن بعد رحيل زفنيمير بوبان عن منصب المدير الرياضي للفريق،بات أمر ضم الدولي الصربي مستحيلاً بجانب راتبه المرتفع في قلعة الشياطين الحمر".