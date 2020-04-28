رياضة | الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع اللاعب الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل رمضان صبحي جناح الفريق والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية أن الاهلي نفي تقديم خدمات الانجولى جيرالدو مقابل ضم سيرينو من صن داونز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز أمام المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية أن الأهلي لم يدخل فى مفاوضات مع صن داونز الجنوب إفريقي لضم سيرينو خلال الميركاتو الصيفي القادم.