رياضة | خليفة مارسيلو يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة مارسيلو يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني من ضم خليفة للبرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق الملكي وهو الظهير الأيسر الشاب لفريق أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا. وكشف موقع "دون بالون" الإسباني بوكايو ساكا صاحب الـ18 عامًا لفت أنظار زيدان لامتلاكه سرعات كبيرة وقوة التحاماته. Advertisements وأشار الموقع إلى أن ساكا لعب مع أرسنال هذا الموسم، 29 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة وهو ما يظهر إمكانياته الهجومية الكبيرة.

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