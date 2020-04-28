رياضة | بيراميدز يرفض إغراءات الأهلي للتعاقد مع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض إغراءات الأهلي للتعاقد مع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، بخدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات جادة مع إدارة بيراميدز سبورت، للحصول على توقيع البوركيني إريك تراوري، تزامنًا مع بداية الموسم الجديد.

وأكد مسؤولو بيراميدز، أن تراوري غير معروض للبيع من جانب النادي، وهناك حالة من رفض رحيله باعتباره من العناصر المهمة والأساسية، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز.

ويحاول الفريق السماوي الحفاظ على نجومه، من أجل بناء فريق قوى بعد التعاقد مع عدد من أصحاب الخبرة فى الفترة الماضية، وهناك تمسك من الجهاز الفنى باستمرار اللاعب.