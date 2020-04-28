رياضة | تطورات ابتعاد مرتضى منصور عن قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات ابتعاد مرتضى منصور عن قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قرر مقاطعة قناة النادي.

وكشفت التقارير الصحفية عن وجود خلاف وقع بين منصور وإدارة النادي بسبب اعتقاده أن القناة تقوم بقطع الصوت خلال مداخلاته بشكل متعمد خشية خروجه عن النص.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأمور ازدادت سوءاً عندما رفضت القناة ظهور مرتضى منصور على الهواء مباشرة في برنامج يوم الأربعاء كما طلبت أن يتم نقل اللقاء مسجلاً وذلك بعد مراجعتها بشكل جيد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نجوم الزمالك العاملين في القناة مثل خالد الغندور وطارق يحيى يحاولون التوسط من أجل حل هذه المشكلة.