رياضة | رئيس اتحاد الطائرة يخضع للاستماع أمام الأولمبية بسبب تسريح العاملين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الطائرة يخضع للاستماع أمام الأولمبية بسبب تسريح العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع سامح حمدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة لجلسة استماع أمام المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة القرارات التي اتخذتها اللجنة بإقالة 18 موظفا وعضو لجان بالاتحاد.

اعترض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة بإقالة 18 موظف اوعضو لجان بالاتحاد في ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على العاملين ومرتباتهم في كل المواقع.

ورفض مجلس الأولمبية القرار وطلب خضوع رئيس اللجنة المؤقتة لجلسة الاستماع لأن قرارات الدولة واضحة بعدم رحيل عاملين أو منع مرتباتهم وضرورة صرف الرواتب خلال الفترة الحالية لمواجهة الظروف الاقتصادية خاصة أن الأمور المالية التي تخص الاتحادات من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وكان يجب على اتحاد الكرة الطائرة مخاطبة الوزارة بشأن قرارات رحيل الموظفين قبل صدورها حتى لا تخالف تعليمات الدولة التي تراقبها وزارة الشباب والرياضة.